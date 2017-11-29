В Крыму оккупанты отменили решение об аресте украинского политзаключенного Балуха

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты украинского активиста Владимира Балуха и отменил решение Раздольненского суда полуострова о его аресте. При этом, как сообщает Радио Свобода, Балух будет находиться в СИЗО до 4 декабря.

Читайте такжеВ Крыму во время судилища украинскому политзаключенному Балуху вызвали "скорую" 16 ноября Раздольненский суд Крыма отклонил ходатайство защиты украинского активиста Владимира Балуха и оставил его под арестом до 16 января 2018 года.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту – три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Однако во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху был отменен, и дело отправили на повторное рассмотрение.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Российские силовики утверждали, что на чердаке дома, где живет Балух, обнаружили 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Владимира Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.