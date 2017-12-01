Порошенко анонсировал в "скором обозримом будущем" референдумы о членстве в НАТО и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко анонсирует в «скором обозримом будущем» референдумы о членстве в НАТО и ЕС.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры сегодня в Киеве.

«Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию, - и даже не сомневайтесь, что в очень скором обозримом будущем в Украине пройдут референдумы и о вступлении в НАТО... и о членстве в Европейском Союзе», - заявил он.

«Подчеркиваю результаты голосований будут такими же убедительно-положительными, как уже вписан в анналы истории референдум о независимости Украины», - убежден президент.