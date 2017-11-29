Порошенко подписал закон о выходном дне в Украине 25 декабря

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины» относительно праздничных и нерабочих дней», в котором говорится о введении праздничным днем 25 декабря и отмене выходного 2 мая.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №5496 на сайте парламента.

Читайте такжеРада 5 раз не смогла проголосовать за дополнительный выходной для украинцев

"29 ноября возвращено с подписью от президента", - сообщается на сайте ВР.

Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины» относительно праздничных и нерабочих дней».

Документом определено, что отныне не только 7 января, но и 25 декабря является праздничным и нерабочим днем. Кроме того, депутаты поддержали предложение спикера Андрея Парубия об исключении 2 мая (Дня международной солидарности трудящихся) из перечня праздничных и нерабочих дней.