Всего 49 приговоров, из них реальных - 2: Горбатюк рассказал о результатах расследования дел Майдана (видео)

В ходе расследования преступлений против Майдана среди 49 приговоров реальны только два. Об этом сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире программы "Право на власть".

"Всего 49 приговоров, а реально 2 приговора лишения свободы. Но второй хоть и прошел тоже относительно титушки, но к сожалению он не вызывает удовлетворения, судья вынес такой приговор, чтобы он, реальная мера наказания, а он был под стражей, чтобы он в день вынесения приговора был освобожден из под стражи с учетом "закона Савченко". Еще ведется работа, которая не отражена в сообщениях о подозрении, но она нужна, она идет...", - заявил он.

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Также Горбатюк обвинил Порошенко, Луценко и Авакова в затягивании расследований по Майдану.

"Я обвиняю [в затягивании расследования] руководителей правоохранительных органов и руководство государства. [Виновные] генеральный прокурор Луценко, министр внутренних дел Аваков, глава СБУ Грицак и соответственно руководитель государства, который отвечает за это", - сказал он.

Как известно, украинские правоохранительные органы расследуют более трех тысяч преступлений, которые были совершены во время Революции Достоинства, которая началась четыре года назад 21 ноября.

О подозрении сообщили 380 лицам, из них по 239 человек направили обвинительные акты в суды. 48 человек признаны виновными. Лишь один человек отбывает реальный срок за решеткой. И тот - титушка, не сотрудник правоохранительных органов.