Горбатюк обвинил Порошенко, Луценко и Авакова в затягивании расследований по Майдану

Руководство правоохранительных органов и руководство государства не заинтересованы в расследовании преступлений на Майдане.

Об этом во время ток-шоу "Право на владу" заявил руководитель департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Я обвиняю [в затягивании расследования] руководителей правоохранительных органов и руководство государства. [Виноваты] генеральный прокурор Луценко, министр внутренних дел Аваков, глава СБУ Грицак и соответственно руководитель государства, который отвечает за это", - сказал он.

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По словам Горбатюка, его подчиненные ездили в Литву, чтобы перенять опыт расследования событий в Вильнюсе в 1990 году. Литовские правоохранители рассказали им, что активизация расследования состоялась лишь после смены президента страны.

Напомним, украинские правоохранительные органы расследуют более трех тысяч преступлений, которые были совершены во время Революции Достоинства, которая началась четыре года назад 21 ноября. О подозрении сообщили 380 лицам, из них по 239 человек направили обвинительные акты в суды. 48 человек признаны виновными. Лишь один человек отбывает реальный срок за решеткой. И то - титушка, а не сотрудник правоохранительных органов.