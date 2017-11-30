Климкин убежден, что Украина и Венгрия найдут понимание по закону об образовании

Министр иностранных дел Павел Климкин убежден, Украина и Венгрия найдут взаимопонимание по закону об образовании в части языков обучения представителей национальных меньшинств.

Читайте такжеКлимкин: Венецианская комиссия в заключении по закону об образовании подчеркнет важность изучения украинскогоОб этом он сказал в эфире телеканала "112-Украина" во время включения из Ивано-Франковска.

"Я венграм сказал: евроинтеграции наших граждан венгерского происхождения нельзя достичь, раздавая просто венгерские паспорта. Рецепт евроинтеграции, рецепт успеха евроинтеграции для них находится в том, чтобы двигаться с Украиной в Евросоюз. И на самом деле они это понимают, но понятно, что есть и внутриполитическая ситуация, есть эмоция, но уверен, что мы постепенно этого решения достигнем. Нам нужно постоянно и последовательно работать", - заявил Климкин.

При этом он прокомментировал заявления представителей венгерской стороны по блокированию евроинтеграционных устремлений Украины.

"Послушайте, ну каким образом? Даже если какое-то заседание, как говорят венгры, будет перенесено, это никак не вредит содержанию нашего сотрудничества. У нас есть соглашение об ассоциации, у нас есть безвизовый режим, у нас есть планы на будущее, практические проекты, которые здесь, кстати, во Франковске сегодня обсуждали, у нас есть движение к дигитальному союзу (единый рынок цифровых технологий - УНИАН), к тому, каким образом развивать проекты в сфере энергетики и транспорта. Этому по определению Венгрия вредить не может", - подчеркнул Климкин.

Также он сказал, что необходимо говорить как, в первую очередь, с представителями венгерской общины в Украине, так и с Венгрией.

"Поскольку уверен, что взаимопонимание мы здесь найдем", - сказал глава МИД.

Как сообщал УНИАН, закон «Об образовании» вступил в силу 28 сентября, языковые положения которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

28 сентября министр иностранных дел Павел Климкин направил ст. 7 закона «Об образовании» на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее выводы будут обнародованы ориентировочно 11 декабря.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что из-за языковых положений украинского закона об образовании Венгрия будет блокировать все шаги по сближению Украины и ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» и любые инициативы, способствующие евроинтеграции Украины, а также инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Кроме того, Сийярто заявил, что Будапешт потребует от ЕС ввести санкции против Украины, если Киев не внесет изменения в языковые положения закона об образовании.

В конце октября Венгрия заявила, что выступает против проведения 6 декабря в Брюсселе заседания Комиссии Украина-НАТО.