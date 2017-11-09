Министр обороны Венгрии отказался отвечать на вопрос об использовании НАТО как инструмента шантажа

Министр обороны Венгрии Иштван Симичко отказался отвечать на вопрос УНИАН относительно использования Будапештом Североатлантического альянса в качестве инструмента шантажа в вопросе о законе об образовании.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из штаб-квартиры НАТО, где проходит заседание министров обороны Альянса, на вопрос, почему для Будапешта является приемлемым использовать НАТО в качестве инструмента для шантажа Украины и как долго Венгрия будет блокировать заседание Комиссии Украина - НАТО на уровне выше уровня послов, министр ответил: "Если вам нужно интервью ...".

На это корреспондент УНИАН уточнил, что "нужен короткий комментарий: несколько слов по этому поводу".

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Симичко пообещал, что сделает это "в следующий раз". УНИАН отметил, что министр "стоит перед журналистами прямо сейчас".

Тогда министр обороны Венгрии сказал: "Это особый закон в Украине, мы должны это обсуждать. Мы поддерживаем Украину, у нас есть украинские солдаты, которые были ранены и прибыли в Венгрию. Нам нужен правильный закон об образовании".

На уточняющий вопрос УНИАН, почему в данном вопросе Будапешт использует Альянс и блокирует заседания Комиссии Украина - НАТО, Симичко отреагировал: "Спасибо".

Как сообщал УНИАН, в конце октября Венгрия заявила, что выступает против проведения 6 декабря в Брюсселе заседания Комиссии Украина - НАТО.

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Венгрия до начала сентября была среди тех, кто «громче и активнее всех» за это выступал, но после принятия образовательного закона в Украине чувствует себя так, будто «получила удар в спину». Он отметил, что Будапешт готов к консультациям, но не может принять состояние, когда, по утверждению Сийярто, закон отбирает уже ранее полученные права национальных меньшинств.

Он подчеркнул, что в настоящее время нет возможности как-то обойти венгерское вето, поскольку созыв комиссии НАТО - Украина требует единогласного голосования.

8 ноября вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что в Североатлантическом альянсе обеспокоены позицией Венгрии, которая блокирует заседания Комиссии Украина - НАТО. Она выразила надежду, что союзники «будут разговаривать с Будапештом, используя объективные аргументы».

«Украина обеспокоена ультимативным поведением Венгрии, которое она демонстрирует в рамках своего недовольства языковой статьей закона об образовании. Наши попытки диалога разбиваются о неготовность с венгерской стороны. И мы видим серьезную обеспокоенность в НАТО тем, что один из членов блокирует эффективное развитие дальнейших и запланированных встреч между Украиной и НАТО, и это воспринимается очень негативно, как неприемлемое поведение, и есть заинтересованность в том, чтобы решить этот вопрос на двустороннем уровне между государствами. Мы видим, что наших инициатив недостаточно, и поэтому мы рассчитываем на то, что наши партнеры будут разговаривать с Венгрией с точки зрения объективных аргументов», - заявила она.

«Мы просим партнеров напрямую разговаривать с венгерскими руководителями», - отметила Климпуш-Цинцадзе.