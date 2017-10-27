"Удар в спину": Венгрия заблокировала проведение заседания комиссии Украина-НАТО из-за закона об образовании

Венгрия выступила против проведения 6 декабря 2017 года в Брюсселе заседания Комиссии Украина - Организация Североатлантического договора (НАТО). Как сообщает Радио Свобода, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

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Сийярто заявил, что Венгрия не сможет поддержать евроинтеграционные усилия Украины, поэтому Будапешт ветировал созыв заседания комиссии НАТО-Украина, запланированного на 6 декабря.

В частности, по его словам, Венгрия в начале сентября была среди тех, кто «громче и активнее всех» за это выступал, но после принятия образовательного закона в Украине чувствует себя так, будто «получила удар в спину».

По словам Сийярто, его страна и сейчас продолжала бы этот же курс, «но может предоставить такую поддержку только тем государствам, чьи решения и поведение заслуживают этого».

При этом он подчеркнул, что Будапешт готов к консультациям, но не может принять состояния, когда, по утверждению Сийярто, закон отбирает ранее полученные права нацменьшинств.

Он обратил внимание на то, что Венгрию также беспокоит настрой депутатов Верховной Рады Украины рассмотреть законопроекты о языке и гражданстве. Если сейчас в Венгрии не выступят против закона об образовании, это может подбодрить украинскую власть принять и два других закона, считает глава венгерской дипломатии.

Он предупредил, что Венгрия будет делать эти дипломатические шаги до тех пор, пока закарпатские венгры не признают, что культурно-образовательная ситуация не урегулирована для них должным образом.

Сийярто сообщил, что пока нет возможности как-то обойти венгерское вето, поскольку для созыва Комиссии НАТО-Украина необходимо единодушное голосование.

В МИД Украины на заявления главы внешнеполитического ведомства Венгрии пока официально не отреагировали.