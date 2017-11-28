Россия начала создание сетей влияния в социальных медиа еще в 2010-2013 годах - депутат

Сегодня на второй день заседания межпарламентского совета Украина-НАТО украинская делегация презентовала доклад "Российские подрывные информационно-психологические операции в социальных медиа", в которой содержится анализ операций в соцсетях на территории стран НАТО, примеры вмешательства РФ в предвыборные кампании в разных странах, поощрение сепаратизма, выхода из ЕС и НАТО, распространение фейковых новостей и влияние на общественное мнение.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"Одним из ключевых месседжей является: Россия начала создание сетей влияния в социальных медиа еще в 2010-2013 годах, то есть еще до аннексии Крыма и начала войны на Востоке Украины. Так, информационно-психологические операции России в странах Альянса не связаны с политикой Запада в отношении поддержки Украины. Война Кремля с государствами-членами НАТО гибридными (асимметричными) методами уже идет. Не Украина является конечной целью этой конфронтации. Конечная цель – разрушение западных институтов - НАТО и Европейского Союза", - пишет Фриз.

При этом депутат также отметила, что масштабы российских информационных операций поражают, в частности, речь идет о функционировании сотен тысяч аккаунтов, которые задействованы в скоординированных операциях, как в Европе, так и в Северной Америке.

«В некоторых группах в соцсетях, которые выступают за выход из ЕС, администраторами являются граждане России. В таких группах присутствуют также и граждане страны, на которую осуществляется влияние. Таким образом, операции в социальных сетях уже имеют влияние на реальных жителей стран единой Европы, созданы условия для вербовки и вовлечения граждан ЕС к проведению более масштабных акций влияния со стороны Российской Федерации», - сказала Фриз.

По ее словам, Украина готова вместе с НАТО противодействовать РФ в информационном пространстве.

«Украина с 2014 года была объектом проведения информационно-психологических операций в социальных сетях со стороны Российской Федерации. Сегодня продолжаются в соцсетях аналогичные операции с очень незначительными различиями уже против большинства стран Альянса. Украина, как государство, на территории которого Россией были проработаны почти все виды гибридной войны, готова не только делиться опытом, но и участвовать вместе с союзниками в противодействии информационно-психологическим операциям России», – подчеркнула Фриз.

Также по итогам межпарламентского совета Фриз рассказала, что в реформах обороны Украины представителями НАТО отмечен "прыжок вперед".

"Но это не повод успокаиваться, ведь еще много неурегулированных согласно СОБу вопросам (демократический гражданский контроль, реформа СБУ, принятие разработанного рабочей группой законопроекта о нацбезопасности)", - написала народный депутат.

"Вывод: Украина не имеет сегодня другого пути кроме качественного внедрения реформ. Комплексный пакет помощи НАТО направлен на краткосрочные и долгосрочные мероприятия по реформированию сектора безопасности и обороны, чтобы укрепить нас", - подчеркнула Фриз.