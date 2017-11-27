Суд в Москве продлил арест Сущенко на два месяца, украинец заявил о давлении на его адвоката Фейгина

Мосгорсуд продлил арест украинскому журналисту Роману Сущенко ещё на два месяца - до 13 января 2018 года.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение огласил судья.

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Заседание по делу, как и все предыдущие, прошло в закрытом режиме. Украинских журналистов и консула Украины пустили в зал заседания только на оглашение вердикта.

«Продлить срок содержания под стражей Сущенко Романа Владимировича на два месяца - всего до 16 месяцев, до 13 января 2018 года», - зачитал решение судья Суворов.

После его оглашения адвокат Марк Фейгин уточнил, что судья оговорился и в судебном постановлении указано 30 января.

Сам Сущенко успел заявить в зале суда, что оказывается давления на его адвоката Фейгина, чтобы лишить его защиты в российский судах.

Кроме этого, он передал привет семье и подчеркнул, что у него «все нормально».

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющих государственную тайну».

Уголовное дело в отношении журналиста было возбуждено по статье «шпионаж».

25 сентября 2017 года Московский городской суд продлил срок ареста Сущенко до 30 ноября.

21 октября Фейгин сообщил, что следствие по делу Сущенко завершено.

«Мы ознакомились с двумя томами из десяти. По версии ФСБ, Роман собирал информацию о вторжении российских войск в Украину», - сказал адвокат.