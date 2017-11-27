В отношении Сущенко хотят реализовать оперативную схему, как с Шаройко в Беларуси - адвокат

Марк Фейгин - адвокат украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного в РФ, заявляет, что дело Сущенко может пойти по "схеме дела Шаройка в Беларуси". Об этом Фейгин заявил в своем Facebook.

Он сообщил, что его "планируют лишить статуса адвоката уже в декабре по указанию российских спецслужб".

"Чтобы реализовать в отношении Романа Сущенко оперативную схему, как с Шаройком в Беларуси", - добавил он.

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Фейгин напомнил, что утром 27 ноября в Московском городском суде состоится судебное заседание по рассмотрению ходатайства стороны обвинения в деле Сущенко о продлении срока содержания под стражей украинского журналиста до 30 января 2018 года.

Как известно, Роман Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицали это.