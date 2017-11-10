В России завершили дело против незаконно заключенного украинского журналиста Сущенко

В России завершили дело в отношении заключенного украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом его адвокат Марк Фейгин в Facebook.

"Дело в отношении украинского журналиста Романа Сущенко закончено. Мы уже ознакомились с двумя томами из десяти", - подчеркнул он.

Адвокат добавил, что изучение материалов дела продлится до конца ноября.

"По версии ФСБ, Роман собирал информацию о вторжении российских войск в Украину", - сказал он.

Как сообщал УНИАН ранее, украинского журналиста задержали в России год назад и обвинили в "шпионаже".

"Роман является уважаемым профессиональным журналистом с сильной репутацией. Надеемся, что повышенное внимание к очевидно абсурдной делу о шпионаже поможет Роману избавиться", - сказал президент НСЖУ Сергей Томиленко.