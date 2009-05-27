У Черновецкого наконец сказали, куда девались благотворительные деньги

Средства, полученные на аукционе по продаже служебных автомобилей столичной мэрии, перечислены на строительство Центра ПЭТ-технологий.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ, средства от проведенного в столичной мэрии в прошлом году аукциона по продаже автомобилей поступили в городской бюджет и перечислены на строительство Центра ПЭТ-технологий.

“Основные средства, в размере 2 млн. 356 тыс. грн., полученные от продажи автомобилей на открытых биржевых торгах, поступили в декабре 2008 году, поскольку наибольшие торги были проведены 28 ноября 2008 года. Из полученной суммы 5% (141 тыс. грн.) были перечислены на счет биржи, которая проводила открытые торги, остальные средства после осуществления других обязательных платежей направлены в городской бюджет и перечислены на строительство Центра ПЭТ-технологий», - говорится в обнародованном сообщении мэрии.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ отметила, что на строительство Центра ПЭТ-технологий по раннему выявлению онкологических заболеваний было направлено в целом свыше 4 млн. 100 тыс. грн. – это кроме средств, полученных от продажи автомобилей чиновников КГГА, также средства из городского бюджета.

“Контроль за расходами бюджетных средств осуществляют правоохранительные органы, КРУ и все депутаты Киевсовета”, - подчеркнула она.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ также добавила, что депутат Киевсовета от Блока Литвина Елена АНТОНОВА, которая через полгода решила вернуть автомобиль, купленный на аукционе, может обратиться в Главное управление по защите прав потребителей.

«Скорее всего, в управлении защиты прав потребителей госпоже АНТОНОВОЙ укажут на невозможность такой реституции. Кроме того, если она хочет помочь какой-либо детской больнице – мы будем только благодарны ей за это. В следующий раз, когда Елена АНТОНОВА выразит желание принять участие в аукционе из-за престижности и возможности заявить о себе благодаря такому мероприятию, ей стоит принимать участие в аукционе в качестве обычного человека и рассчитывать на собственный бюджет», - сказала первый заместитель председателя КГГА и пригласила Е.АНТОНОВУ посетить в субботу, 30 мая, благотворительный аукцион «Киевское вече».

Как сообщал УНИАН, 21 мая на заседании сессии Киевсовета депутат от Блока Литвина Е.АНТОНОВА вернула заместителю киевского городского председателя-секретарю Киевсовета Олесю ДОВГОМУ ключи от автомобиля “Чайка”, который приобрела на аукционе в мэрии 28 ноября прошлого года. Е.АНТОНОВА заявила, что туберкулезные больницы не получили средства от продажи дорогих авто, как об этом заявляла власть Киева, когда проводила аукцион.

Депутат ссылалась на расследование, которое собственными силами провел Блок Литвина.

Е.АНТОНОВА напомнила, что на аукционе по продаже автомобилей было получено 2 млн. 800 тыс. грн. Она лично за “Чайку” заплатила 600 тыс. грн. и 20 тыс. грн. – за оформление соответствующей документации.

Е.АНТОНОВА отметила, что хочет получить от столичной власти объяснение, куда были направлены упомянутые средства. В случае непредоставления ей этой информации, депутат будет требовать вернуть потраченные ею на аукционе средства и планирует сама передать их детям, которые лечатся в туберкулезных медицинских учреждениях.