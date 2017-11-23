В Совете Европы обратили внимание на выдворение из Украины грузинского журналиста
Журналиста Шашвішвілі было депортировано с группой других граждан Грузии, обвинили в деятельности, которая противоречит интересам национальной безопасности Украины.
В Совете Европы обратили внимание на выдворение из Украины грузинского журналиста Тамаза Шашвишвили.
Об этом говорится в сообщении специальной платформы по обеспечению защиты журналистики и безопасности журналистов на сайте Совета Европы.
В сообщении сказано, что 16 ноября журналиста грузинского телеканала "Рустави-2" Тамаза Шашвишвили задержали силой и 17 ноября депортированы в Грузию. Задержание журналиста произошло в квартире, которую он арендовал в Киеве.
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"Согласно сообщениям, 15 вооруженных мужчин, принадлежащих к украинским службам безопасности, ворвались в квартиру, ударили его в лицо пистолетом и завязали ему глаза", - говорится в сообщении.
Депортация в Грузию состоялась из порта Одессы на пароме, который морем шел два дня. Шашвишвили был депортирован с группой других граждан Грузии, обвиненных в деятельности, которая противоречит интересам национальной безопасности Украины.
В СБУ отвергли утверждения журналиста о насилии и отметили, что сотрудники службы не прибегали к нечеловеческому обращению во время его депортации.
Шашвишвили сообщал о деятельности оппозиционного политика в Украине Михеила Саакашвили.
В ситуации с Шашвишвили на сайте Совета Европы отмечен первый уровень предупреждения в связи с "атакой на физическую безопасность и неприкосновенность журналистов". Источником нападения указано государство.
В свою очередь, председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook сообщил, что "украинская власть должна предоставить официальные аргументы об обстоятельствах депортации и оправдания применения силы к Тамазу Шашвишвили".