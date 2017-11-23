Единственной формой защиты крымских татар является освобождение Крыма от оккупации – Порошенко
Президент во время встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском рассказал об ужасных событиях в Крыму.
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал гибель при задержании ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашки в оккупированном Крыму, заявив, что Россия должна нести ответственность за эти ужасные действия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил по итогам переговоров с президентом Европейского Совета Дональдом Туском сегодня в Брюсселе.
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«Я его (Туска - УНИАН) проинформировал об ужасных событиях, которые произошли сегодня в Крыму, когда во время обысков и давления и задержания крымскотатарских активистов, активистка, которая имеет очень важную историю защиты интересов крымскотатарского народа, при задержании умерла», - заявил он, добавив, что «мы не собираемся с этим мириться - Россия должна нести ответственность за эти ужасные шаги».
При этом Порошенко подчеркнул, что единственная форма защиты крымскотатарского народа - освобождение Крыма от оккупации.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 ноября, после задержаний крымских татар в центре Симферополя российскими силовиками на 83-м году жизни от пережитого стресса умерла ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка.