Единственной формой защиты крымских татар является освобождение Крыма от оккупации – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал гибель при задержании ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашки в оккупированном Крыму, заявив, что Россия должна нести ответственность за эти ужасные действия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил по итогам переговоров с президентом Европейского Совета Дональдом Туском сегодня в Брюсселе.

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«Я его (Туска - УНИАН) проинформировал об ужасных событиях, которые произошли сегодня в Крыму, когда во время обысков и давления и задержания крымскотатарских активистов, активистка, которая имеет очень важную историю защиты интересов крымскотатарского народа, при задержании умерла», - заявил он, добавив, что «мы не собираемся с этим мириться - Россия должна нести ответственность за эти ужасные шаги».

При этом Порошенко подчеркнул, что единственная форма защиты крымскотатарского народа - освобождение Крыма от оккупации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 ноября, после задержаний крымских татар в центре Симферополя российскими силовиками на 83-м году жизни от пережитого стресса умерла ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка.