Украинская диаспора в РФ просит Путина не идти на четвертый президентский срок

Украинцы РФ просят президента России Владимира Путина не выдвигать свою кандидатуру на четвертый срок. Об этом говорится в открытом письме главного редактора сайта «Кобза – украинцы России» Василия Коломацкого, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

Читайте такжеПутин ушел от ответа на вопрос о новом президентском сроке«Господин президент, от имени украинской диаспоры России, если Вам дорога украино-российская дружба, если Вы желаете прекратить кровопролитие и остановить миллионный поток беженцев… мы просим Вас не выдвигаться на четвертый президентский срок. Давайте не губить в братоубийственом конфликте два близких нам государства – Россию и Украину», - написал Коломацкий.

При этом он подчеркнул, что уже несколько лет в России, стараниями Минюста и Верховного суда, не существует ни единой проукраинской федеральной общественной организации, поэтому в таких исключительных случаях редакция «Кобзы» берет на себя ответственность делать официальные обращения от имени всей двухмиллионной украинской диаспоры.

Коломацкий отметил, что после прихода Путина к власти в 2000 году начались репрессии против украинцев России.

«В России были убиты три видных активиста украинского диаспорного движения: Анатолий Крыль (Владивосток, 2004), Владимир Побуринный (Ивановская область, 2002) и Владимир Сенишин (Тула, 2006). Все убийства были резонансными. Мировой Конгресс Украинцев многократно обращался к Вам с призывами расследовать эти убийства, но убийцы до сих пор не найдены», - сообщил он.

По его словам, все эти 17 лет продолжались гонения на прихожан УПЦ КП в городе Ногинске, Московской области. В 2003-2004 годах в Тюмени, в результате бюрократических процедур, были закрыты все украинские воскресные школы. В 2012 году Верховный суд РФ по представлению Минюста юридически ликвидировал старейшую украинскую организацию Объединение украинцев России (ОУР), а двумя годами раньше, таким же образом, была ликвидирована Федеральная национально-культурная автономия украинцев России (ФНКАУР). Кроме этого, в 2009 году власти РФ запретили въезд в страну москвичу, основателю Библиотеки украинской литературы в Москве, Юрию Кононенко. А в 2015 году был запрещен въезд в Россию ответственному секретарю общероссийской общественной организации «Украинский Конгресс России» Виктору Гиржову.

Кроме этого, обе мировые диаспорные организации – Мировой Конгресс Украинцев и Украинский Всемирный Координационный Совет попали в так называемый «стоп-лист» нежелательных общественных организаций на территории РФ, в результате чего, пять региональных украинских общественных организаций России, входящих в структуру Мирового Конгресса Украинцев, также оказались «вне закона».

Коломацкий отметил, что после 2014 года усилилось давление на лидеров украинских региональных организаций – их постояно вызывают спецслужбы «для бесед», на них оказывается давление.

«Можем назвать следующие имена преследуемых: профессор Стефан Паняк (Екатеринбург), Наталья Романенко (Хабаровск), Андрей Литвин (Петрозаводск), академик Тарас Дудко (Москва), митрополит Адриан (Ногинск). Этот список наверняка можно продолжить. Можно констатировать, что правительство России систематически и грубо притесняет украинскую диаспору на протяжении всех лет Вашего правления», - подчеркнул он.

Коломацкий добавил, что отношения между государствами Украиной и Россией в указанный период обострились еще больше и дошли до состояния затяжной войны.

«После многочисленных торговых войн «нулевых», последовало вмешательство России в президентские выборы в Украине в 2004 и в 2009 годах. В 2014 году произошло массированное вторжение Вооруженных сил России в Крым и на Донбасс. Крым был бессовестно, в нарушение всех договоров и клятв, аннексирован Россией. Донбасс, после сбития мирного малазийского Боинга и расстрела украинских войск в «зеленом коридоре» под Илловайском, остается под трехлетней оккупацией – в жуткой нищете, страхе и бесправии, без всякого разумного будущего», - добавил он.

«Хочется спросить Вас от имени украинской диаспоры России: к этому ли Вы стремились? Для войны ли с Украиной, или для международной изоляции нашей страны, или для борьбы с сыром пармезаном, Вас избрали народы России? Была ли эта политика заявлена в Вашей предвыборной программе в 2012 году?», - подчеркнул он.