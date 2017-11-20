77,5% избирателей готовы вновь избрать Владимира Карплюка мэром Ирпеня – социологи

Ирпенский городской голова Владимир Карплюк является безоговорочным лидером на пост мэра Ирпеня и в Верховную Раду Украины по округу в Ирпене и Приирпеньи.

Об этом говорится в исследовании Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», проведенного в ноябре 2017 года.

Если бы выборы мэра Ирпеня состоялись в это воскресенье, то за Владимира Карплюка проголосовали бы 77,5% избирателей, которые пойдут на выборы и определились со своим выбором. При этом, ни один из его оппонентов не набирает более 3,5%.

Если бы состоялись выборы в Ирпенского городского совета, то 53% опрошенных отдали бы свои голоса за партию "Нові Обличчя" (среди опрошенных, которые пойдут на выборы и определились со своим выбором). При этом, ни одна из всех партий не набирает в горсовет более 8%.

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В случае, если бы по мажоритарному избирательному округу с центром в Ирпене состоялись бы выборы в Верховную Раду Украины, Владимир Карплюк тоже получил бы наибольшее количество голосов избирателей из числа тех, кто пойдут на выборы и определились со своим выбором - 63,4%. Ни один из других кандидатов в парламент по данному округу не получил бы более 9%.

65,4% респондентов в течение последних лет почувствовали позитивные изменения комфортности проживания. При этом, 67,3% опрошенных связывают эти положительные изменения с мэром Ирпеня Владимиром Карплюк.

75,3% знают и слышали об уголовном преследовании Владимира Карплюка со стороны прокуратуры Киевской области, при этом 47% считают это политическим преследованием мэра Ирпеня со стороны областного прокурора.

Опрос был проведен 4-13 ноября 2017 методом стандартизированного интервью "face-to-face". Было опрошено 800 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Выборка репрезентативна населению Ирпенского региона. Исследование было проведено по всей территории населенных пунктов Ирпенского городского совета Киевской области. Результаты исследования репрезентуют взрослое население Ирпеня, Ворзеля, Гостомеля и Коцюбинского.