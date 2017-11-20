В КГБ Беларуси заявили об "убедительных" доказательствах "шпионской деятельности" украинского журналиста Шаройко

В Комитете государственной безопасности Беларуси заявляют об «убедительных доказательствах шпионской деятельности» задержанного украинского журналиста Павла Шаройко в Беларуси и создании ним агентурной сети.

Об этом сообщил представитель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь сегодня в ходе брифинга в Минске, который транслировал Национальный пресс-центр Республики Беларусь.

«25 октября 2017 года был Комитетом государственной безопасности при проведении агентурной акции с поличным задержан кадровый сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Павел Шаройко. С учетом опыта его работы в качестве руководителя пресс-службы ГУР Минобороны для прикрытия ему определена должность корреспондента общественной национальной ТРК Украины. В Беларуси Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Республики Беларусь, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере», - заявил он.

По словам представителя КГБ Беларуси, в отношении Шаройко возбуждено уголовное дело по статье 358 Уголовного кодекса Беларуси – «шпионаж», и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

«В ходе проводимых следственных действий получены убедительные доказательства его противоправной деятельности, наносящей вред национальным интересам Республики Беларусь», - добавил он.

«Во время обыска у задержанного обнаружены копии разведывательных донесений, направленных им ранее в центр», - сказал также представитель КГБ.

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Кроме того, с его слов, при собирании секретных материалов задержан гражданин Республики Беларусь, осуществлявший шпионскую деятельность в интересах Украины.

«Белорус свою вину признал и сообщил, что по заданию украинской военной разведки за денежные вознаграждения занимался сбором и передачей информации об обороноспособности Республики Беларусь. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 356 Уголовного кодекса Республики Беларусь – «измена государству», - заявил также он.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября стало известно, что 25 октября в Минске КГБ Беларуси задержал собственного корреспондента «UA: Украинское радио» в Беларуси, бывшего собственного корреспондента агентства УНИАН в Минске, гражданина Украины Павла Шаройко. По словам посла Украины в Беларуси Игоря Кизимы, Шаройко обвиняют в шпионаже и удерживают в следственном изоляторе КГБ Республики Беларусь.