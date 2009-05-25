Тимошенко направила Ющенко представление на отставку Еханурова (фотокопия)

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня подписала и направила Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО представление с просьбой об отставке Юрия ЕХАНУРОВА с должности министра обороны.

Об этом УНИАН сообщили в Секретариате Кабинета министров.

“ЕХАНУРОВ Юрий Иванович не может оставаться в должности министра обороны Украины. В связи с этим обращаюсь к вам с просьбой внести в Верховную Раду представление об освобождении ЕХАНУРОВА Ю.И. от занимаемой должности. Надеюсь на поддержку, выражаю надежду, что ваши практические шаги станут реальным свидетельством стремления Президента Украины к преодолению такого позорного явления, как коррупция”, - говорится в представлении Ю.ТИМОШЕНКО.

В документе также изложены основания для отставки Ю.ЕХАНУРОВА, главными из которых является коррупция при урегулировании земельных вопросов, а также во время организации питания военнослужащих и закупки топлива для потребностей Вооруженных сил.

В частности, Ю.ТИМОШЕНКО приводит результаты проверки рабочей группы Главного контрольно-ревизионного управления, согласно которым Министерство обороны без согласования с Кабинетом министров приняло решение об изменении целевого использования 53-х земельных участков общей площадью более 260 гектаров, рыночная стоимость которых ориентировочно составляет 1,07 млрд. грн.

“Рабочей группой установлено, что по 23-м земельным участкам площадью 133,9 гектара в согласительных письмах в адрес органов местного самоуправления за подписью министра обороны ЕХАНУРОВА Ю.И. даже отмечалось, какому юридическому лицу эти земельные участки в дальнейшем отвести. В частности, частным коммерческим структурам. Имели место факты отчуждения земель обороны с использованием фиктивных документов”, - говорится в представлении премьер-министра.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отмечает неэффективное использование Министерством обороны бюджетных средств в размере 300 млн. грн., выделенных на организацию питания военнослужащих. По ее словам, это составляет 50% ресурсов, выделенных на год.

“Увеличив вдвое расходы на питание, Минобороны на протяжении двух лет не смогло подготовить и подать на утверждение правительству порядок организации продовольственного обеспечения военнослужащих путем привлечения субъектов ведения хозяйства. Вместо этого создана непрозрачная, коррупционная система привлечения к предоставлению услуг по питанию коммерческих структур, которые не имеют надлежащей материально-технической базы, соответствующих кадров и опыта работы в системе общественного питания”, - говорится в письме.

В представлении также сообщается о неэффективном использовании бюджетных средств при закупке горюче-смазочных материалов, что из-за завышения закупочных цен привело к потере более 54 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 20 мая на заседании правительства были обнародованы результаты проверки ГлавКРУ хозяйственной деятельности Министерства обороны. В частности, было заявлено о выявленных масштабных нарушениях в земельной сфере, о коррупции при организации питания солдат и закупке топлива для военной техники.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что намерена обратиться к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с просьбой отправить Ю.ЕХАНУРОВА в отставку с должности министра обороны.

Президент, в свою очередь, отметил, что не видит оснований для отставки министра обороны, и назвал обвинения в коррупции в адрес Ю.ЕХАНУРОВА политическими манипуляциями.

21 мая Ю.ЕХАНУРОВ продемонстрировал журналистам документы, подтверждающие законную деятельность его ведомства и в земельной сфере, и в сфере питания военнослужащих. Он назвал позицию правительства в этом вопросе «наездом».

22 мая Ю.ЕХАНУРОВ выразил надежду, что премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО извинится перед ним за обвинения в злоупотреблениях.

В свою очередь, премьер 23 мая заявила, что не намерена извиняться перед министром обороны.