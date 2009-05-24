Тимошенко даже и не думает извиняться перед Ехануровым

Премьер Юлия Тимошенко заявляет, что не собирается извиняться перед министром обороны Юрием Ехануровом в связи с заявлением на заседании Кабмина о необходимости отставки министра после выявления фактов коррупции в министерстве.

"Я думаю, что мое извинение перед Ехануровым будет выглядеть как постановка вопроса об увольнении его на следующей сессионной неделе. Такую коррупцию Украина не может простить, когда на здоровье солдат, на питании солдат зарабатываются сотни миллионов гривен", - заявила премьер на брифинге в субботу, отвечая на вопрос, готова ли она извиниться перед Ехануровым.

"Это не просто увольнение. Отвечать надо по Уголовному кодексу", - добавила Тимошенко, сообщает Украинская правда.

Она вновь заявила, что и выводы КРУ, и выводы уполномоченного правительства по вопросам борьбы с коррупцией в отношении деятельности Минобороны правомерны.

"Все эти люди правы. Нужно, чтобы хотя бы раз сработала Генеральная прокуратура. И чтобы хоть один чиновник ответил за такие злоупотребления, находясь при власти", - подчеркнула Тимошенко.

По ее словам, в настоящее время все министерства проверяются, и если будут "такие сюрпризы, то будем подавать и других министров на увольнение".

Как известно, Ехануров считает, что события, произошедшие на заседания правительства в среду в связи с проверкой КРУ его ведомства, находятся в сугубо политической плоскости, а также надеется, что Тимошенко извинится за свои слова.