Аваков призвал суд Италии быть непредвзятым в деле нацгвардейца Маркива (документ)

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал суд Италии быть непредвзятым в деле нацгвардейца Виталия Маркива, которого итальянская полиция арестовала по подозрению в причастности к убийству фотокорреспондента Андреа Роккели в Славянске в 2014 году.

Об этом Аваков написал в Twitter.

"В связи с отклонением судом ходатайства Маркива об изменении меры пресечения на домашний арест направил письмо уважаемому министру иностранных дел Италии с целью обратить внимание на факты и призвать к объективному и непредвзятому суду", - отметил Аваков. "Мы не оставим нашего солдата!", - заверил он.

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Также министр разместил фотокопию письма на имя главы МИД Италии Анджелино Альфано от 6 ноября. В письме Аваков заявил, что его смущает "игнорирование реалий, известных всему миру и, конечно, хорошо известных в Италии".

По словам Авакова, кроме отсутствия личных мотивов убивать итальянского фотожурналиста Роккели, погибшего от осколков мины 24 мая 2014 года, нацгвардеец Маркив "отнюдь не является тем, кто стрелял в него минометным огнем".

"Доказательство этому - его позиция в момент трагического события (местоположение установлено и подтверждено итальянскими следственными органами) и оружие, которым тот владел", - отметил Аваков.

"Маркив, как уже неоднократно сообщалось прокурору республики, который проводит расследование, находился на расстоянии нескольких километров от места, где произошла трагедия, и, что самое главное, не имел миномета, то есть оружия, способного эффективно поразить с занимаемой позиции итальянского фотожурналиста", - напомнил Аваков.

"Я хотел бы подчеркнуть, что Национальная гвардия Украины, которая находится в подчинении Министерства внутренних дел, не имела в то время на вооружении минометов или иного оружия подобного масштаба и мощности", - подчеркнул глава МВД.

Как сообщал УНИАН, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии им. Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера гражданина Италии Роккели и его российского партнера Андрея Миронова вблизи Славянска 24 мая 2014 года.

17 июля суд в городе Павиа провел предварительный допрос Маркива.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отметили, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.