Аваков анонсировал презентацию масштабной стратегии развития МВД

В среду, 15 ноября, на заседании правительства будет презентована стратегия развития Министерства внутренних дел. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил журналистам.

Читайте такжеКабмин утвердил изменения к документам в сфере безопасности дорожного движенияПо его словам, эта стратегия предполагает «крупнопанельные вещи, большие блоки, которые мы готовили шесть месяцев вместе с гражданским обществом, нашими иностранными партнерами».

Аваков подчеркнул, что на сегодняшний день еще реформа полиции еще не закончена.

«Мы по этому пути прошли, думаю, процентов на 25-30, поскольку патрульная полиция - лишь малая часть того, что нужно сделать, поскольку существует криминальная полиция, существует полиция общественной безопасности», - отметил Аваков.

Он добавил, что серьезное развитие должна получить киберполиция.

По словам министра, также в системе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям необходимо реформировать пожарную службу.

«Вся эта работа - не из волшебной палочки Гарри Поттера, это тяжелый труд, когда ты падаешь, обдираешь колени, руки, и мне нравится, что общество потихоньку это понимает», - сказал министр.

Вместе с тем Аваков признал, что некоторые полицейские нарушают законы, но при этом подчеркнул, что полиция - это часть общества.

По словам министра, ему нравится, что 40% украинцев доверяет полиции.

По его словам, это «как отношения между женой и мужем: жена говорит, что мой муж, возможно, подлец, пьяница, но в общем он хороший человек, и при этом он меняется».