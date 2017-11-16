Рада сегодня рассмотрит вопрос об определении 25 декабря выходным днем (онлайн)

Сегодня Верховная Рада рассмотрит изменения в законодательство по определению 25 декабря нерабочим днем.

Как передает корреспондент УНИАН, также планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта изменений в Уголовный кодекс об установлении ответственности за преступления против военнослужащих.

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Парламент планирует внести в повестку дня сессии правительственный законопроект об ужесточении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Кроме того, будет рассмотрен ряд экономических законопроектов, которые касаются аудиторской деятельности и земельным вопросам.

Также предусмотрено рассмотреть во втором чтении закон «О Дисциплинарном уставе Нацполиции».

Депутатам будет предложено к рассмотрению два проекта постановления о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Украины Алены Бабак и Вячеслава Константиновского.