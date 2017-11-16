Рада сегодня рассмотрит вопрос об определении 25 декабря выходным днем (онлайн)

10:27, 16 ноября 2017
Политика
899 0

Сегодня парламентарии рассмотрят вопрос введения нового выходного дня в Украине.

Сегодня также будет рассмотрен ряд экономических законопроектов / фото УНИАН

Сегодня Верховная Рада рассмотрит изменения в законодательство по определению 25 декабря нерабочим днем.

Как передает корреспондент УНИАН, также планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта изменений в Уголовный кодекс об установлении ответственности за преступления против военнослужащих.

Читайте такжеРада может рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса уже в декабре - нардеп

Парламент планирует внести в повестку дня сессии правительственный законопроект об ужесточении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Кроме того, будет рассмотрен ряд экономических законопроектов, которые касаются аудиторской деятельности и земельным вопросам.

Также предусмотрено рассмотреть во втором чтении закон «О Дисциплинарном уставе Нацполиции».

Депутатам будет предложено к рассмотрению два проекта постановления о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Украины Алены Бабак и Вячеслава Константиновского.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Заседание Рады онлайн#Видео из Верховной Рады