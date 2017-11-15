ВР сегодня должна продлить соглашение с Нидерландами по расследованию катастрофы МН-17 (онлайн)

Сегодня Верховная Рада Украины должна рассмотреть президентский законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2018 срока действия соглашения между странами о Международной миссии защиты расследование от 28 июля 2014 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, перед этим парламент рассмотрит еще два президентских законопроекта, касающиеся международных соглашений. В частности, с Международным банком реконструкции и развития.

Среди прочего, парламент сегодня рассмотрит законопроект о Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины, а также ряд проектов постановлений, касающихся присуждения премий парламента и проведения парламентских слушаний.