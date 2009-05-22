У Черновецкого расчитывают на хорошие отношения с Ульянченко

В Киевской городской государственной администрации уверены в сохранении хороших отношений с Секретариатом Президента Украины после смены его руководителя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в интервью журналистам первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, комментируя по просьбе журналистов назначение Веры УЛЬЯНЧЕНКО главой Секретариата Президента.

«У нас были и будут хорошие отношения», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

«Для нас есть Президент, и все отношения зависят от того, какие отношения у Президента. А у Президента одно – выполняй Конституцию, законы и работай. Какая нам разница, кто будет главой (СП)», - пояснил свою позицию А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он также заметил, что отношения между столичной администрацией и администрацией Киевской области, невзирая на смену ее руководителя, также будут хорошими.