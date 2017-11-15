Военная прокуратура за три года вернула в госбюджет 326 миллионов гривень - Матиос

Военной прокуратурой за три года было возвращено в государственный бюджет 326 млн грн.Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Читайте такжеС 20 ноября военная прокуратура станет частично недееспособной - Матиос"За три года военные прокуроры и следователи задержали 1968 человек. Это люди, которые были подвергнуты аресту. Проведено более 6600 обысков. Почти 10 тыс. таких следственных действий, как выемка документов, временный доступ. За весь период существования военной прокуратуры были допрошены 115 тыс. человек... Реальными деньгами было возвращено 326 миллионов гривен на государственный казначейский счет. в суд было направлено 10 700 обвинительных актов в отношении тех людей, совершивших военные и другие преступления", - сообщил он.

Матиос добавил, что за этот же период военная прокуратура направила в суд более 700 обвинительных актов в уголовных производствах по фактам коррупции, по которым вынесено 400 судебных приговоров.