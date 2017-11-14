НАПК собирается подать в суд на обвинения в коррупции

Брифинг экс-руководителя департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни, проведенный сегодня с участием народных депутатов Украины, является фактом распространения недостоверной информации негативного содержания с целью дискредитации работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

Читайте такжеВ Transparency International призвали отстранить Корчак на время расследования

«В связи с этим Национальное агентство ближайшее время направит в суд исковое заявление с требованием опровержения обнародованной сегодня, 14 ноября 2017 года, недостоверной информации. Исковое заявление будет подано в суд соответствующего района города Киева по месту регистрации ответчика. Подчеркиваем, что распространенная информация экс-чиновницы, без конкретных фактов, является личной атакой на председателя, членов и коллектива Национального агентства и попыткой дискредитации успешно начатой антикоррупционной реформы в Украине», - говорится в сообщении.

Также в НАПК подчеркнули, что в рамках открытого Национальным антикоррупционным бюро Украины уголовного производства по материалам бывшего руководителя Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни, агентство готово к сотрудничеству и заинтересовано в получении объективного и непредвзятого результата. В связи с большим общественным интересом к совместной работе антикоррупционных органов, Национальное агентство обращается к Специализированной антикоррупционной прокуратуре для обеспечения надлежащего процессуального руководства.

Как сообщал УНИАН, руководитель департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Анна Соломатина, которая написала заявление об увольнении и сейчас находится на больничном, заявила, что руководство и члены агентства фальсифицируют результаты проверок электронных деклараций.

Национальное антикоррупционное бюро Украины позже сообщило, что начало досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции действий относительно получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах, совмещенной с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя и третьих лиц.