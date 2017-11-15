Новая резолюция по Крыму сигнализирует о необходимости усиления давления на РФ в Совете Европы – посол

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба отмечает, что утверждение ООН обновленного проекта резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)» сигнализирует о необходимости усиления давления на Российскую Федерацию в Совете Европы.

Об этом дипломат написал в своем микроблоге в Twitter.

"Новая резолюция ООН по Крыму очень важна и для Совета Европы. Это четкий сигнал, что нужно увеличивать, а не уменьшать давление на Россию. Планы по возвращению россиян в ПАСЕ в январе 2018 года - это именно уменьшение давления. СЕ должен действовать ответственно и защищать, а не торговать принципами", - подчеркнул посол.

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Как сообщал УНИАН, 14 ноября Третий комитет 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН одобрил проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)».

Соавторами документа стали 42 страны, в частности Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Гаити, Грузия, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кирибати, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалловы острова, Микронезия, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, ФРГ, Хорватия, Чешская Республика, Черногория, Швеция, Япония.

Украинские дипломаты отмечают, что, «несмотря на огромное давление со стороны Российской Федерации», за документ проголосовало 71 государство, против были 25 стран, 77 воздержались.

Проект резолюции является логическим продолжением прошлогодней резолюции Генассамблеи 71/205 по правам человека в оккупированном Крыму.

Во второй половине декабря Генассамблея ООН на пленарном заседании окончательно рассмотрит обновленный проект резолюции.