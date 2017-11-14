У Климкина объяснили цель нового решения ООН по Крыму

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций во второй половине декабря окончательно рассмотрит на пленарном заседании обновленный проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)».

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что 14 ноября Третий комитет 72-й сессии ГА ООН одобрил проект указанной резолюции.

Соавторами документа стали 42 страны, в частности, это Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Гаити, Грузия, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кирибати, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалловы острова, Микронезия, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, ФРГ, Хорватия, Чешская Республика, Черногория, Швеция, Япония.

Украинские дипломаты отмечают, что, "несмотря на огромное давление со стороны Российской Федерации», за документ проголосовало 71 государство, против - 25, а 77 - воздержались.

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Отмечается, что проект резолюции является логическим продолжением прошлогодней резолюции Генассамблеи 71/205 по правам человека в оккупированном Крыму.

"Решение о внесении нового документа обусловлено продолжением преступной политики РФ в оккупированном Крыму. Вынуждены констатировать, что Россия не выполнила ни одного положения предыдущей резолюции ГА ООН 71/205, наращивая репрессии по отношению к этническим украинцам, крымским татарам и другим лицам, которые выражают несогласие с оккупацией полуострова. Несмотря на многочисленные обращения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, Россия отказалась также предоставить доступ к территории временно оккупированного Крыма представителям ООН", - отметили в МИД.

В этой связи сказано, что «такие оценки реальной ситуации с правами человека в сегодняшнем Крыму совпадают с выводами Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, которое во исполнение резолюции 71/205 подготовило и в сентябре этого года обнародовало отдельный доклад «Ситуация с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и г. Севастополь». В частности, по словам украинских дипломатов, в этом докладе делается однозначный вывод: «ситуация с правами человека в Крыму после его оккупации Российской Федерацией значительно ухудшилась».

"Нынешняя резолюция, которая сегодня прошла утверждение в профильном Третьем комитете ГА ООН, имеет целью заставить Россию как государство-оккупанта прекратить грубые нарушения прав человека и основных свобод", - говорится в заявлении МИД.

Так, подчеркнули в ведомстве, обновленный текст проекта резолюции в значительной степени усиливает требования международного сообщества к стране-оккупанту.

"Во-первых, это поддержка Украины в вопросе деоккупации Крыма. Объявленная на нынешнем 72-м заседании ГА ООН инициатива президента о создании международной группы друзей Крыма получит прочную основу с одобрением резолюции", - заявили в МИД.

"Во-вторых, документ содержит призыв к выполнению промежуточного решения (приказа) Международного суда ООН по делу Украины против РФ от 19 апреля 2017 года, которое до сих пор не выполнено Россией. Мы должны консолидировать усилия и заставлять РФ к его выполнению", - добавили дипломаты.

"В-третьих, доступ к полуострову международным мониторинговым миссиям остается закрытым. Этот вопрос имеет прямое влияние на повседневную жизнь жителей Крыма, а потому требует немедленного решения. Постоянный прямой международный мониторинг ситуации будет иметь эффект сдерживающего фактора и контролирующего механизма за соблюдением РФ своих обязанностей как оккупационной власти в соответствии с международным гуманитарным правом. Резолюция является одним из элементов обеспечения давления на РФ и открытия Крыма для международного мониторинга", - заявили в МИД.

"Важными элементами являются также осуждение незаконного применения на временно оккупированной территории Украины правовой системы РФ, в т.ч. ретроактивного, а также экспроприация собственности, осуждение автоматического распространения российского гражданства на резидентов Крыма, запрет призыва в ряды ВС РФ, что прямо запрещено международным гуманитарным правом", - отмечается в заявлении.

"Следующим шагом станет рассмотрение проекта резолюции на пленарном заседании ГА ООН во второй половине декабря 2017 года, и главное - принуждение Российской Федерации к ее полному выполнению. Призываем международное сообщество объединиться вокруг общих ценностей и защитить жителей Крыма от произвола оккупантов", - подытожили дипломаты.