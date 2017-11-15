Полторак: мы исключаем возможность участия РФ в будущей миротворческой миссии ООН на Донбассе

Украина исключает возможность участия Российской Федерации в будущей миротворческой миссии ООН на территории Донецкой и Луганской областей.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, об этом заявил глава ведомства Степан Полторак на встрече с министром национальной обороны Канады Харджитом Сейджжаном.

"Мы исключаем возможность участия России в предстоящей миссии. Верю, что миссия на Донбассе возможна и при поддержке наших международных друзей. Запланированное удастся воплотить в жизнь", - цитирует пресс-служба Полторак.

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Он отметил, что Украина рассматривает возможность применения миссии только на всей неподконтрольной территории Донбасса с обеспечением контроля над украинско-российской границей.

"Наш главный критерий - будущая миротворческая миссия ООН с мандатом деятельности должна быть развернута на всей временно оккупированной территории, принципиальным требованием является обеспечение международного контроля над частью российско-украинской государственной границы в зоне конфликта и вывод с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований и подразделений РФ, а также установление миссией контроля за состоянием хранения тяжелого вооружения", - сказал Полторак.

Справка УНИАН. 20 сентября президент Украины Петр Порошенко обратился в Совет безопасности ООН по поводу развертывания миротворческой миссии на Донбассе. Во время выступления на общих прениях 72-й сессии Генассамблеи ООН он подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу.

В свою очередь в РФ заявляют, что полноценная миротворческая операция на оккупированном Донбассе неприемлема с точки зрения Минских соглашений, и настаивают, что миротворцы ООН должны базироваться только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

11 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина, США и Германия имеют фактически готовый проект резолюции ООН по миротворческой миссии на Донбассе.