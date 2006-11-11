Луценко про Катеринчука, биомассу и свое лидерство в Нашей Украине

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО не считает выходом из нынешней ситуации в «Народном Союзе «Наша Украина» избрание его лидером партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал на втором этапе ІІІ съезда политической партии «Народный Союз «Наша Украина». В то же время на съезде не было четкого заявления о его несогласии с тем, чтобы возглавить партию, однако это следует из его выступления.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что на сегодняшний день оранжевые силы переживают кризис. По его словам, «одни говорят нужно просто найти нового популярного политика и люди поверят, что мы обновились». «Эдакого мистера Мускула», - отметил он добавив, что к нему «поступали такого рода предложения». В то же время он подчеркнул, что не верит «в такой путь». Ю.ЛУЦЕНКО считает, что это не является сегодня единственным выходом из ситуации. «Не стоит считать наш электорат наивным. Это дело наших оппонентов считать их козлами и биомассой», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он подчеркнул, что речь идет не о перевыборах на этом съезде. По его словам, ему и избирателям поднадоели «кулуарные маневры и дрязги партфункционеров». Он отметил, что на съезде «кто-то будет намекать на то, что Николай КАТЕРИНЧУК является внутренней оппозицией в партии и нужно решить эту проблему и идти монолитными рядами». При этом Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что вопрос не в Н.КАТЕРИНЧУКЕ, а вопрос в том, что «его взгляды совпадают с колоссальным количеством людей». В этом контексте Ю.ЛУЦЕНКО считает, что выходом партии из кризисной ситуации является необходимость идти к людям и также объединять демократические силы. Ю.ЛУЦЕНКО также подчеркнул, что он на съезде не как министр внутренних дел Украины, а пришел по просьбе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и откликнулся на приглашение своих друзей из НСНУ.