Следователи прокуратуры и детективы НАБУ действуют не всегда законно - Луценко

Следователи прокуратуры или детективы Национального антикоррупционного бюро Украины не всегда проводят те или иные действия законно. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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"Действительно законно проводятся те или иные действия следователями прокуратуры или детективами НАБУ? Не всегда. И на это надо давать оценку. Действительно ли соответствуют действительности их заявления или наши заявления? Не всегда. И этому надо давать оценку", - считает генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, Луценко также рассказал, что Генпрокуратура готовит дела Лазаренко и Януковича к передаче НАБУ.