Генпрокуратура готовит дела Лазаренко и Януковича к передаче НАБУ

Генеральная прокуратура Украины готовит к передаче Национальному антикоррупционному бюро дела бывшего премьер-министра Павла Лазаренко и экс-президента Виктора Януковича после того, как утраты ведомством возможности самостоятельно расследовать их с 20 ноября 2017 года.

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Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, которое транслировал «112 Украина».

«Огромное количество дел огромного объема уже сейчас комплектуется, сшивается, готовится к передаче в Национальное антикоррупционное бюро. В частности, это, например, дело Лазаренко на 12 тысячах томов, дело Януковича на несколько тысяч томов, ну, и всего его окружения», - отметил Луценко.