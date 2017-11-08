УКРОП поддерживает изменения в избирательное законодательство

Провластные фракции в Верховной Раде не надеялись на принятие в первом чтении проекта избирательного кодекса № 3112-1. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель политсовета УКРОПа, народный депутат Тарас Батенко.

«У депутатов провластных фракций был шок, ведь они не надеялись на результативное голосование. Фактически свои голоса отдала почти вся прогрессивная, демократическая часть парламента», – отметил он.

В то же время нардеп добавил, что УКРОП поддерживает соответствующие изменения в избирательное законодательство.

«Это важный инструмент для начала изменения системы, которую до конца не смог сломать ни один Майдан. И УКРОП вместе с другими демократическими партиями за это бороться!» – отметил Тарас Батенко.

Представитель УКРОПа также пояснил, что проект избирательного кодекса предусматривает отказ от принципа купли-продажи округов и возможность голосовать за конкретного кандидата, а не за кота в мешке. К тому же документ получил положительные отзывы Венецианской комиссии и Совета Европы.

Вместе с тем Тарас Батенко отметил, что отмена мажоритарной системы и введение открытых списков – это то, к чему стремится большинство гражданского общества. И ближе к вечеру представители власти пришли в себя и через пиарщиков нашли в избирательном кодексе «руку Москвы» и федерализации. Любимое клеймо использовали даже несмотря на то, что среди авторов кодекса – Председатель парламента Андрей Парубий.

Напомним, что документ, который предлагает проводить выборы в Верховную Раду по пропорциональной системе с открытыми списками, поддержали 226 депутатов.