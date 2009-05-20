Литвин прогнозирует противостояние вокруг Ющенко

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН прогнозирует противостояние между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и его бывшим ближайшим окружением.

Об этом он заявил в интервью 5 каналу, комментируя отставку Виктора БАЛОГИ с должности главы Секретариата Президента и назначение на эту должность Веры УЛЬЯНЧЕНКО.

“Следует ожидать борьбу тех людей, которые входили в ближайшую команду с самим Президентом”, – сказал он.

По словам председателя ВР В.ЮЩЕНКО “следует остерегаться этого”.

Говоря о В.УЛЬЯНЧЕНКО, спикер назвал ее “системным политиком” и выразил надежду, что она сумеет “отделить политическое от служебного”.

Также председатель ВР выразил надежду, что это назначение сделает работу Секретариата и самого Президента более ритмичной. “Дай Бог, чтобы эта замена привела к тому, чтобы более ритмично и ответственно работал глава государства”, - сказал В.ЛИТВИН.

Он высказал пожелание, чтобы не демонстрировалось нарушение Конституции, и чтобы Президент не выступал “в качестве эксперта”, а был главой государства.

В.ЛИТВИН также надеется, что “Президент в конце концов продемонстрирует, что он является гарантом Конституции.