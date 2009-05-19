Ехануров обещает Зеркалу недели «веселую жизнь»

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ отвергает изложенные в статье в еженедельнике «Зеркало недели» (16-22 мая) обвинения в адрес военного ведомства в злоупотреблениях и нарушениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил сегодня журналистам в Минске, где находится с визитом.

Министр отметил, что в «Зеркале недели» в течение последних 1,5 года на публикацию его статей положено «табу».

Ю.ЕХАНУРОВ выразил надежду, что сейчас на страницах этой газеты наконец для него появится место, ведь «нужно будет писать ответы на эти вещи».

По его словам, все те, кого коснулись обвинения в этой статье, готовят соответствующие публичные заявления. «Я не исключаю также судебных исков, так что будет интересно и весело», - добавил Ю.ЕХАНУРОВ.

По мнению министра обороны, «очень интересным является то, что этот материал дает старт возможно какой-то кампании».

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что опровержения изложенных в статье обвинений будут осуществлены по трем направлениям, и первый связан с разъяснением, что такое численность Вооруженных сил.

«Факт уменьшения численности армии не имеет никакого отношения к самим Вооруженным силам, а речь идет об увольнении гражданских работников, на которых необходимо потратить средства и их сократить», - объяснил Ю.ЕХАНУРОВ.

Касаясь этой темы, министр отметил, что «за ошибки, которые были допущены во время предыдущих сокращений, когда вместо сокращения гражданского персонала ликвидировались боеспособные части, теперь необходимо отвечать».

«Я понимаю, что за этим стоят конкретные люди, которые не хотят, чтобы это было обнародовано», - подчеркнул министр.

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, второй блок обвинений в адрес Минобороны связан с порядком выделения земли на строительство жилья.

«Есть механизмы в действующем законодательстве, как это делается. И считать, что выделение земли под застройку является нарушением, это большая натяжка», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Третья тема, которая стала поводом для упреков, - это организация питания в армии. По убеждению министра, здесь свое слово должны сказать конкретные фирмы, которые этим занимаются и которые издания обвинило в злоупотреблениях и нарушении законодательства.