Волкер назвал варианты дальнейших действий РФ на Донбассе

У России на оккупированном Донбассе есть два варианта дальнейших действий. Об этом на брифинге заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, передает "Голос Америки".

"У России два варианта действий на Донбассе. Если они хотят создать замороженный конфликт, как в Абхазии, Южной Осетии или Приднестровье, то это будет им дорого стоить. Однако, если они захотят, они сделают, несмотря на большие расходы", - заявил Волкер.

Кроме того, он назвал альтернативный вариант.

"Альтернатива - это когда Россия выведет свои силы и будет способствовать размещению миротворцев ООН, принесет мир и позволит продвигаться в реализации минского процесса. Это - второй сценарий", - подчеркнул Волкер.

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В то же время он исключил возможность превращения ситуации в длительный конфликт.

"Международное сообщество не хочет еще одного Кипра. Не знаю, сколько лет уже есть миротворцы на Кипре. Не думаю, что этого хочет и Украина", - добавил Волкер.

Напомним, ранее сообщалось, что США призвали Украину не представлять свою резолюцию по миротворцам на Донбассе.