Без "Минска" и с упоминанием о Крыме: нардеп рассказал детали законопроекта по Донбассу

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявляет, что Крым будет упоминаться в преамбуле законопроекта о реинтеграции Донбасса, а Минские договоренности в его текст не вернутся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом заседания комитета.

Отвечая на вопрос, будет ли положение относительно Крыма включено в текст законопроекта, Винник сказал: «Это мифы, которые были созданы коллегами о Крыме».

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«Еще в мае 2014 года был принят закон об оккупированной территории в АР Крым. Там было написано, кем она оккупирована, - Российской Федерацией. Вводились различные режимы в части правоприменения законов Украины относительно статуса лиц, имущества», - напомнил депутат.

Этот закон, отметил представитель комитета, является ныне действующим.

«Крым будет упомянут в преамбуле этого законопроекта как мотивация, почему мы определяем Российскую Федерацию агрессором дополнительно в этом законе», - пояснил Винник.

Он отметил, что этот закон будет действовать без ущерба для неотъемлемого суверенного права Украины осуществлять меры по обеспечению государственного суверенитета в АР Крым.

Также, по словам Винника, в законопроекте не упоминаются Минские договоренности.

«Часть первая статьи 7-й исключена еще во время голосования в первом чтении. Мы не можем нарушать Регламент... Текст, принятый в первом чтении, может изменяться, расширяться в части тех норм, которые уже взяты за основу. Если за основу мы упоминание Минска выбросили, оно восстановиться никак не сможет», - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада 233 голосами «за» приняла в первом чтении президентский законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№7163). По словам представителя главы государства в Верховной Раде Ирины Луценко, принятие этого закона позволит привлечь оборонительное оружие и ввести в Украину миротворческую миссию.