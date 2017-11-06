Юристы Порошенко отреагировали на новый оффшорный скандал с участием Roshen

Юридическая фирма Avellum, которая является советником президента Украины Петра Порошенко, называет безосновательными обвинения в попытке минимизации налогов при реструктуризации президентской кондитерской корпорации Roshen, которая была передана в «слепой траст».

Об этом говорится в заявлении Avellum относительно журналистского расследования Paradise Papers («Документы из райских островов»), размещенном на сайте компании.

«5 ноября 2017 было опубликована серия материалов «Следствие:Инфо», в которых содержится информация о Avellum и нашем сотрудничестве с юридической фирмой Appleby. По нашему мнению, эти материалы содержат манипулятивные утверждения, которые не подтверждены фактами, и не приводят объективного отображения позиции фирмы, изложенной в ответ на запрос «Следствие:Инфо», - говорится в заявлении.

Юристы отмечают, что действительно, как указано в процитированных «Следствие:Инфо» материалах, первоочередной задачей для разработки международной холдинговой структуры для корпорации Roshen было обеспечение продажи корпорации Roshen в случае, если это будет возможно в соответствии с коммерческими условиями.

«Именно поэтому разработанная структура, которая обсуждалась с Appleby, имеет признаки подготовки корпорации Рошен к продаже», - сказано в заявлении.

Avellum подчеркивает, что рассматриваемые отдельные способы продажи корпорации Roshen не могли быть осуществлены без международной холдинговой структуры. В частности, речь идет об осуществлении первичного публичного размещения акций (IPO) корпорации Roshen на иностранной бирже или продажа международной публичной компании.

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В юрфирме подчеркивают, что международная холдинговая структура, разработанная для совершения сделки по продаже корпорации Roshen, должна была обеспечить избежание двойного налогообложения с целью того, чтобы все налоги полностью были уплачены именно в Украине, а не за границей.

«В случае продажи корпорации Roshen все средства были бы перечислены конечному владельцу в Украину, задекларированные и из них были бы уплачены налоги. Так же как сегодня все налоги корпорация Roshen платит и в дальнейшем будет платить в Украине. Именно об этом мы отметили в ответе «Следствие:Инфо» от 27 октября 2017 года. Журналисты полностью проигнорировали эту важную информацию и не осветили ее в сюжете. Мы считаем этот факт, а также вывод и заголовок статьи о цели создания структуры, манипулятивными и тенденциозными», - заявляют в Avellum.

Юристы добавляют, что поскольку продать корпорацию Roshen было невозможно в связи с коммерческими обстоятельствами, было принято решение передать корпорацию в «слепой траст» в соответствии с международными стандартами. Управляющий «слепого траста» подтвердил, что траст соответствует международным стандартам.

«В связи с передачей корпорации Рошен в доверительное управление респектабельной международной банковской группе Rothschild, Петр Порошенко не имеет полномочий на осуществление контроля за процессом поиска покупателей или переговорным процессом по продаже корпорации Рошен или каких-либо ее частей. Данный вопрос полностью относится к компетенции и полномочиям Rothschild», - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что «без создания международной холдинговой структуры передача корпорации Roshen в «слепой траст» была бы невозможной или юридически дефектной».

«Украина не является стороной Гаагской конвенции 1985 года о праве, которое применяется к трастам и их признанию, поэтому передача корпорации Roshen в траст без создания международной корпоративной структуры была бы недействительной с точки зрения украинского права», - отмечается в заявлении.

Также в Avellum подчеркивают, что компании международной холдинговой структуры до передачи корпорации Roshen в «слепой траст» не имели банковских счетов, поэтому любые заявления о нарушении валютного законодательства или перечисления наличных средств из Украины при создании международной холдинговой структуры являются безосновательными домыслами.

Кроме того, юристы отмечают, что отказ юридической фирмы Appleby от участия в реализации проекта был связан именно с агрессией Российской Федерации против Украины и готовностью президента Украины дать жесткий ответ на незаконные действия военных подразделений Российской Федерации. «Такое решение, принятое фирмой Appleby, не может рассматриваться как свидетельство оговорок относительно транзакции как таковой», - отметили в юрфирме.

Как известно, 5 ноября было опубликовано журналистское расследование «Центра расследования коррупции и организованной преступности» (OCCRP) и «Следствие:Инфо», в соответствии с которым целью перестройки структуры президентской кондитерской корпорации Roshen и создание оффшорных компаний была якобы минимизация налогов, а не передача компании в «слепой траст».

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля журналисты «Центра по исследованию коррупции и организованной преступности» обнародовали результаты расследования, согласно которому президент Украины Порошенко основал три оффшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, но не внес сведения об этом в свои имущественные декларации. Так, согласно информации журналистов OCCRP, в августе 2014 года, в разгар кровопролитных боев на востоке Украины, включая бои за Иловайск, Порошенко основал оффшорную холдинговую компанию - Prime Аssets Partners Ltd - для того, чтобы перевести свой бизнес в юрисдикцию Британских Виргинских островов (БВО). Эта оффшорная структура стала владельцем еще двух компаний - на Кипре и в Голландии. Обе фирмы были зарегистрированы также в 2014 году - в сентябре и декабре. Согласно информации журналистов, такой шаг позволил Порошенко избежать уплаты налогов в Украине, а также сделать инвестиционно привлекательными собственные активы, в первую очередь корпорации Roshen.

В то же время, финансовые советники Порошенко подчеркнули, что на самом деле Roshen передана в траст, и президент не имеет отношения к операционной деятельности этого актива, деятельности вокруг этого актива, а также к процессам его продажи. В частности, Макар Пасенюк, управляющий директор ICU, который является финансовым советником Порошенко заявлял, что договор траста был подписан в январе 2016 года. Договор бессрочный, и он привязан только к времени пребывания Порошенко на посту президента. По словам Пасенюка, траст оказался единственно возможным инструментом, позволяющим главе государства передать принадлежащие ему активы в управление или для продажи. При этом Пасенюк отметил, что украинское законодательство само по себе не позволяет создать структуру траста, который представляет собой договор об управлении. И поэтому было принято решение создать более понятную структуру. Для реализации механизма передачи в траст были зарегистрированы несколько компаний, в том числе оффшорная компания Prime Аssets Partners Ltd.

В свою очередь, юристы компании Avellum, которая также является советником Порошенко, подчеркнули, что оффшорная компания была по принципиальным соображениям зарегистрирована на президента. Но поскольку уставные фонды иностранных компаний не оплачивались, а акции не имели номинальной стоимости, они не подлежали декларированию в соответствии с украинским законодательством. В то же время, как только в Украине вступит в силу норма об электронном декларировании, все чиновники должны будут представить сведения о доходах 2015 год в соответствии с новыми требованиями. И вот тогда сведения (об оффшорной компании - УНИАН) в декларации необходимо будет указать.

***Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. Общий объем ее производства составляет 450 тысяч тонн в год. В состав Roshen входят украинские фабрики (Киевская, две производственные площадки в Виннице, Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масломолочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.