Томенко ждет, что Ющенко назначит в Секретариат «настоящего сантехника»
С претензией на «обновленного Президента»?
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что только после назначения нового главы Секретариата Президента можно будет говорить, улучшатся ли отношения между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, в украинской истории во времена президентства Леонида КУЧМЫ и В.ЮЩЕНКО сложилось так, что «появление нового руководителя Секретариата - это будто претензия на нового или обновленного Президента».
Он отметил, что сегодня украинская политика «гиперперсонифицирована, и все будет зависеть от руководителя Секретариата Президента». В то же время, по словам Н.ТОМЕНКО, сегодня обсуждается версия о серьезной реформе Секретариата, превращения его в канцелярию. По его словам, в такой ситуации «это уже будет настоящие сантехники, а не виртуальные, потому что канцелярия не будет иметь властных полномочий».
Н.ТОМЕНКО заявил, что только после назначения нового главы Секретариата можно будет говорить, улучшатся взаимоотношения между В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО или останутся «такими, как были».