Томенко ждет, что Ющенко назначит в Секретариат «настоящего сантехника»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что только после назначения нового главы Секретариата Президента можно будет говорить, улучшатся ли отношения между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, в украинской истории во времена президентства Леонида КУЧМЫ и В.ЮЩЕНКО сложилось так, что «появление нового руководителя Секретариата - это будто претензия на нового или обновленного Президента».

Он отметил, что сегодня украинская политика «гиперперсонифицирована, и все будет зависеть от руководителя Секретариата Президента». В то же время, по словам Н.ТОМЕНКО, сегодня обсуждается версия о серьезной реформе Секретариата, превращения его в канцелярию. По его словам, в такой ситуации «это уже будет настоящие сантехники, а не виртуальные, потому что канцелярия не будет иметь властных полномочий».

Н.ТОМЕНКО заявил, что только после назначения нового главы Секретариата можно будет говорить, улучшатся взаимоотношения между В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО или останутся «такими, как были».