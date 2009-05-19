Варианты развития событий после отставки Балоги - эксперты

Политические эксперты и аналитики рассматривают разные варианты развития событий после отставки Виктора БАЛОГИ с должности главы Секретариата Президента и избрания председателем политсовета партии «Народный Союз Наша Украина» председателя Киевской облгосадминистрации Веры УЛЬЯНЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Центре политического консалтинга, директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий КУЛИК считает, что отставка В.БАЛОГИ “существенно ослабит ЮЩЕНКО как политического игрока. Несмотря на все плюсы и минусы БАЛОГИ стоит отметить, что он был эффективным менеджером именно для Президента. С его уходом ситуация существенно изменится, поскольку уйдет серьезный игрок”.

По поводу назначения В.УЛЬЯНЧЕНКО председателем политсовета НСНУ эксперт считает, что “это не спасет «Нашу Украину» от окончательной смерти как политической структуры. На данный момент там осталось достаточно мало кадров и реальных возможностей для возрождения партии. Я бы сказал, что ее приход не даст новых импульсов для возобновления жизни в этой партии. Здесь была совершена методологическая ошибка со стороны ЮЩЕНКО, поскольку нужно было искать не проверенные кадры, а новые кадры, новые лица для партии. В частности, среди таких новых лиц мог бы быть Юрий ПАВЛЕНКО, Марина СТАВНИЙЧУК и другие люди, которые могли бы возглавить политсовет партии и которые положительно воспринимаются населением, не имеют антирейтинга. Потому что антирейтинг УЛЬЯНЧЕНКО достаточно высокий и в Киевской области, и вообще в украинской политике”.

Кроме того, по мнению В.КУЛИКА, “с приходом УЛЬЯНЧЕНКО можно говорить о наличии сценария по превращению партии в избирательный штаб В.ЮЩЕНКО. Тогда состоится партизация бренда «Ющенко», и говорить о какой-либо коалиции политических сил вокруг него уже не приходится. Таким образом он теряет возможных ситуативных союзников во время этой кампании”.

Как считает эксперт, если Президент “отпускает БАЛОГУ, то это означает, что БАЛОГЕ и его политической силе “Единому центру” придется позиционироваться в новом политическом пространстве, а это может повредить президентской избирательной кампании Виктора Андреевича”.

С другой стороны, отметил В.КУЛИК, у самого В.ЮЩЕНКО не “прибавляется политических голосов и в случае партизации его бренда одной партией, и если его штаб возглавит В.УЛЬЯНЧЕНКО, особенно в случае объединения должностей главы политсовета и главы Секретариата”. В то же время он не исключает, что в среде «Нашей Украины» возникнут “новые импульсы, там начнется новая жизнь, поскольку туда уже вернулась команда БЕССМЕРТНОГО, началась работа, и именно с ней я связываю определенные перспективы для «Нашей Украины».

По поводу назначения главы Секретариата Президента, по словам В.КУЛИКА, называются несколько кандидатов, начиная от Арсения АВАКОВА и заканчивая Игорем ТАРАСЮКОМ. “Очевидно, самые большие шансы у ТАРАСЮКА, поскольку он равноудаленный от всех политических споров в окружении Президента и мог бы стать эффективным менеджером, который мог бы выдержать отдаленность от политических перипетий. Я не исключаю возможности возвращения в СП Р.БЕССМЕРТНОГО, который подготовил поле для УЛЬЯНЧЕНКО и мог бы сейчас возглавить Секретариат», - добавил эксперт.

По мнению директора Центра «Третий сектор» Андрея ЗОЛОТАРЁВА, «в последнее время очень сложно было отличить, что на самом деле является президентской линией, а что является личной политической линией В.БАЛОГИ. Это, безусловно, не могло не раздражать ЮЩЕНКО, и как кто-то метко отметил, «они устали друг от друга».

Кроме того, эксперт считает, что “приход УЛЬЯНЧЕНКО в период сложной политической ситуации (последние пять лет она не демонстрировала собственных политических амбиций и была мощной теневой фигурой) говорит о том, что Президент вспомнил о старой гвардии”.

Безусловно, отметил А.ЗОЛОТАРЁВ, наиболее логичной кандидатурой на должность главы Секретариата Президента является И.ТАРАСЮК, который возглавляет Государственное управление делами. “Есть вариант, что Вера Ивановна (УЛЬЯНЧЕНКО) может возглавить СП, но это маловероятно, поскольку совмещение должности в партии и руководстве Секретариатом главы государства является политически нецелесообразным. И.ТАРАСЮК не проявлял властных и политических амбиций, всегда выполнял генеральную линию достаточно старательно, последовательно и без больших скандалов. Наиболее вероятно, что Президент это помнит, и именно эта кандидатура займет должность главы его Секретариата”, - отметил эксперт.

Как считает директор Социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО, «возвращение УЛЬЯНЧЕНКО говорит только о том, что Секретариат Президента может возглавить только человек, который близок к самой УЛЬЯНЧЕНКО. Это может быть либо какой-то аппаратный работник, либо совсем противоположное решение, связанное с прежними знакомствами ЮЩЕНКО, то есть человек, которого мы знаем, однако при БАЛОГЕ он не претендовал на политические ресурсы. Это может быть каждый второй губернатор, кто-то из фракции НУ-НС. В любом случае, этот человек будет благодарен УЛЬЯНЧЕНКО за неожиданный политический успех”.

Сложившуюся ситуацию В.НЕБОЖЕНКО не считает конфликтом между В.УЛЬЯНЧЕНКО и В.БАЛОГОЙ, “это не конфликт между мужчиной и женщиной. Это конфликт между энергичным БАЛОГОЙ, который развивался во всех направлениях, и ЮЩЕНКО, который сосредоточен непосредственно на своей президентской судьбе. У БАЛОГИ не было необходимости заниматься политической судьбой ЮЩЕНКО, и пока ЮЩЕНКО был достаточно сильным, у него было много времени и он активно использовал ресурсы Секретариата Президента как для защиты ЮЩЕНКО, так и для укрепления своей политической силы”.

По мнению эксперта, “это конфликт между двумя политическими проектами, которые стоят на одной политической платформе и на одних и тех же ресурсах, - «Нашей Украиной» и “Единым центром”. Сейчас этот конфликт вышел наружу. Полностью возможно, что сейчас будет возвращение, ревизия того, что ЕЦ успел отобрать у «Нашей Украины» на протяжении последнего времени”.

Директор политико-правовых программ Центра им. Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО отметил, что «избрание В.УЛЬЯНЧЕНКО председателем политсовета «Нашей Украины» свидетельствует о том, что Президент пытается вернуть дееспособность этой политической силе и, очевидно, что эта политическая сила будет его поддержкой на следующих выборах. Таким образом, мы можем сказать, что другие политические проекты, в частности “Единый центр”, с которым связывают В.БАЛОГУ, не будут приоритетными в этой кампании. Хотя не исключено, что они также будут принимать в ней участие на стороне Президента”.

Изменения в Секретариате, считает эксперт, могут означать, что “Президент пытается снять с себя часть того негатива, который связывается с ним именно из-за участия В.БАЛОГИ в политических конфликтах с другими политическими силами. То есть, возможно, это будет способствовать лучшему восприятию ЮЩЕНКО и определенному повышению его рейтинга”.