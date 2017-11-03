Дуда планирует в декабре посетить Украину - СМИ
18:02, 03 ноября 2017Политика
173 0
Это будет рабочий визит Дуды с целью проведения переговоров с руководством Украины и представителями ОБСЕ.
Анджей Дуда / REUTERS
Президент Республики Польша Анджей Дуда планирует в декабре посетить Украину с рабочим визитом. Как сообщает ТVN24, об этом заявил министр канцелярии главы Польского государства Кшиштоф Щерский.
По его словам, в календарном плане президента на декабрь этого года есть визит в Харьков.
Читайте такжеПорошенко поздравил Дуду с 226-й годовщиной Конституции Речи Посполитой
Щерский также отметил, что это будет рабочий визит Дуды с целью проведения переговоров с руководством Украины и представителями ОБСЕ в контексте участия Польши как непостоянного члена в заседаниях Совета безопасности ООН.
Ранее стало известно, что Украина и Польша подписали соглашение относительно языка обучения нацменьшинств.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Отношения Украины и Польши