Дуда планирует в декабре посетить Украину - СМИ

Президент Республики Польша Анджей Дуда планирует в декабре посетить Украину с рабочим визитом. Как сообщает ТVN24, об этом заявил министр канцелярии главы Польского государства Кшиштоф Щерский.

По его словам, в календарном плане президента на декабрь этого года есть визит в Харьков.

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Щерский также отметил, что это будет рабочий визит Дуды с целью проведения переговоров с руководством Украины и представителями ОБСЕ в контексте участия Польши как непостоянного члена в заседаниях Совета безопасности ООН.

Ранее стало известно, что Украина и Польша подписали соглашение относительно языка обучения нацменьшинств.