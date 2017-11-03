Лавров пожаловался на отказ Австрии в выдаче виз журналистам из оккупированного Крыма
Лавров уверен, что это неприемлемая ситуация, когда журналисты, которые проживают в оккупированном Крыму, "подвергаются дискриминации".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возмущен позицией Австрии, которая не выдала визы российским журналистам из оккупированного Крыма.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на совместной пресс-конференции в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.
«Был вынужден изложить наше разочарование той позицией, которую заняла австрийская сторона. Председательствуя в этом году в ОБСЕ, она отказала в выдаче виз журналистам крымских средств массовой информации», - сказал Лавров.
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Он отметил, что журналисты из Крыма были зарегистрированы в качестве участников совещания ОБСЕ в Вене на тему «Роль свободных средств массовой информации во всеобъемлющем подходе к безопасности».
«Будучи зарегистрированы со всеми правилами ОБСЕ, они не получили австрийские визы. Мы считаем это ошибкой, потому что, по сути дела, участники совещания лишены возможности услышать картину в ее всеобъемлющем измерении. Они не смогли, наши представители Крыма и Севастополя, донести до мировой общественности правду о реальной ситуации на полуострове», - сказал Лавров.
Он уверен, что это неприемлемая ситуация, когда проживающие в Крыму «журналисты подвергаются дискриминации и фактически коллективному наказанию за свой выбор, который они сделали осознанно в 2014 году».
Лавров заявил, что вчера в МИД РФ пригласили временного поверенного в делах Австрии.
Он выразил надежду, что все страны - хозяйки проведения тех или иных мероприятий ОБСЕ, не будут допускать подобных действий впредь.