Россия хочет, чтобы миссия ОБСЕ следила за соблюдением прав русскоязычных по всей Украине - Лавров

Россия хочет, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ следила за соблюдением прав русскоязычных на всей территории Украины. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

Читайте такжеВ Госдуме РФ усмотрели в украинском законе об образовании "этноцид русского народа"«Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы ОБСЕ пристально следила и за тем, что делает Киев в контексте общего мандата миссии в Украине. Этот мандат распространяется на все области Украины, на все основные регионы и требует наблюдения за тем, как соблюдаются обязательства киевских властей в сфере образования, культуры, в сфере языковых и прочих прав национальных меньшинств, включая, конечно, этнических русских и русскоязычное население страны», - уверен Лавров.

Он утверждает, что Москва заинтересована в том, чтобы ОБСЕ использовала все свои возможности для реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.