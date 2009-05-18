Литвин просит нардепов «освятить» дату президентских выборов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН просит парламент ускорить рассмотрение вопроса относительно даты проведения президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, с такой просьбой он обратился сегодня к депутатам во время Согласительного совета.

«Решение Конституционного Суда есть. Оно доведено к вашему сведению. Там вполне очевидно записано, что мы должны освятить дату 17 января 2010 года, независимо от воли, желания и настроения», - сказал он.

В то же время, заметил В.ЛИТВИН, следует активизировать работу, касающуюся совершенствования избирательного законодательства, в первую очередь, это касается закона о выборах Президента Украины. Председатель ВР заметил, что стоило бы сократить сроки избирательной президентской кампании с 120 до 90 дней.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада своим постановлением от 1 апреля назначила очередные выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года. За соответствующее постановление проголосовал 401 народный избранник.

В свою очередь Президент Виктор ЮЩЕНКО обратился в КС по поводу конституционности соответствующего решения ВР.

Решением от 12 мая Конституционный Суд Украины признал неконституционным постановление ВР о назначении очередных выборов Президента Украины на 25 октября.