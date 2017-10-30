Адвокаты Мосийчука будут просить квалифицировать дело о взрыве как двойное убийство и покушение на госдеятеля

Адвокаты народного депутата Игоря Мосийчука намерены обратиться к следователю по поводу квалификации дела о взрыве как двойное убийство и покушение на общественного деятеля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мосийчук сказал на пресс-конференции в больнице.

"Уже сейчас мои помощники и адвокаты готовят обращение к следователю относительно дополнительной квалификации преступления - как двойное убийство, поскольку погибли два человека в результате террористического акта, и как покушение на государственного деятеля, предусматривающей пожизненное заключение как результат наказания".

Читайте такжеПосле покушения нардеп Мосийчук рвется к работе, но жалуется: "пока ходить не могу"

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле офиса телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, среди них охранник Мосийчука. Еще трое пострадали, в том числе Мосийчук и политолог Виталий Бала.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области.