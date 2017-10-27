Месть Кадырова, самопиар или бизнес-интересы: СМИ назвали основные версии покушения на нардепа Мосийчука (видео)

Вечером 25 октября в спальном районе столицы прогремел взрыв, в результате которого погибли двое людей, и был ранен нардеп Игорь Мосийчук. Для взрыва было использовано 1 кг тротила, а взрывным устройством управляли дистанционно. У следствия и СМИ уже есть несколько версий того, кому на руку покушение на жизнь нардепа, говорится в сюжете «Секретных материалов».

Первой версией считают месть лидера Чечни Рамзана Кадырова, чье фото в 2014 году Мосийчук расстрелял.

Второй версией в СМИ называют самопиар. Такого мнения придерживаются политические оппоненты Мосийчука. Ведь об организации терактов Мосийчук знает не понаслышке, именно такие обвинения были предъявлены чиновнику, за что политик и отсидел за решеткой 3 года. После этого его еще не раз обвиняли в организации взрывов.

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Еще одной из версий рассматривают бизнес-интересы. Однопартийцы нардепа отмечают, что Мосийчуку в последнее время угрожали.

Как сообщал УНИАН ранее, 25 октября, поздно вечером возле редакции телеканала «Эспрессо» в результате взрыва пострадал нардеп Игорь Мосийчук, его охранник, политолог Виталий Бала и еще один человек, который впоследствии погиб по дороге в больницу.

Также среди пострадавших – политолог Виталий Бала. Взрыв квалифицировали как теракт, расследованием будет заниматься ГУ СБУ в городе Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева. По предварительной оценке правоохранителей, взорвался мотоцикл, припаркованный возле автомобиля.

Все раненые были доставлены в больницы с повреждениями разной степени. Мосийчук сейчас находится в клинике "Борис", у него – ранения конечностей, спины и живота. Врачи прооперировали нардепа.