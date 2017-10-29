На местных выборах на Житомирщине средняя явка избирателей на 16:00 составила около 41,78%

В Житомирской области явка избирателей на 16.00 в тринадцати ОТГ составляла близько 41,78%. Как сообщили УНИАН в областном избирательном штабе БПП, на 16.00 в тринадцати ОТГ Житомирской области проголосовали 50 тыс. 158 избирателей. Самая высокая явка - в Словечанской общине, где количество избирателей составляет 5 тыс. 992. Из них по состоянию на 16:00 проголосовало 53,82% (3 тыс. 225) избирателей.

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Самая низкая активность избирателей - в Курненской ОТГ. Там по состоянию на 16:00 проголосовало лишь 36,96% (1 тыс. 504 с 4 тыс. 69 избирателей).

По количеству избирателей, пришедших на участки, лидирует Овручская ОТГ – 11 тыс. 227 приняли участие в голосовании (общее кол-во избирателей – 27 тыс.786).

По состоянию на 12:00 участие в выборах на территории ОТГ Житомирщины приняли 21,7% избирателей.