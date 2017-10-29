На Житомирщине в связи с выборами в 13 ОТГ полиция осуществляет охрану правопорядка

В Житомирской области сегодня, в день выборов в новообразованных объединенных территориальных общинах, полиция осуществляет охрану правопорядка. Об этом сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Житомирской области

Как отмечается в сообщении, в районах области, где проходят выборы в объединенных территориальных общинах, избирательные участки начали свою работу вовремя и без нарушений правопорядка. Охрану публичного порядка и безопасность граждан обеспечивают сотрудники полиции.

"В 8 часов 29 октября 273 избирательные участки Житомирщины распахнулась для обеспечения волеизъявления граждан во время проведения выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов в 13 объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых и городских голов",- сказано в сообщении.

В ГУ Национальной полиции в Житомирской области работает Ситуационный центр, который координирует деятельность подразделений полиции, обеспечивающих правопорядок во время избирательного процесса.

"Полицейские работают в режиме усиленного патрулирования территорий населенных пунктов, где происходят выборы, и в составе следственно-оперативных групп и групп быстрого реагирования. Также правоохранители работают вблизи мест расположения участков, чтобы своевременно реагировать на заявления о событиях и не допускать противоправных действий",- отмечают в полиции.

29 октября на Житомирщине выборы глав и местных депутатов в 13 объединенных общинах – Емильчинской, Любарской, Брониковской, Пищовской, Словечанской, Овручской, Курненской, Мартиновской, Соколовской, Пулинской, Радомышльской, Глыбочицкой, Олеевской ОТГ.

Справка УНИАН. Сегодня, 29 октября, в Украине проходят крупнейшие выборы в объединенных территориальных общинах за последние два года.

Голосование будет проходить в 201 ОТГ во всех без исключения областях Украины, кроме оккупированных территорий.

В целом граждане будут избирать около 4,5 тыс. депутатов, а также 26 мэров, 61 поселкового голову, 115 сельских голов.

В голосовании смогут принять участие более 1 млн 330 тысяч человек, то есть около 4% всех украинских избирателей.