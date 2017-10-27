Украинская сторона в Минске настаивает на обмене заложниками по формуле "313 на 88" - Геращенко

Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске продолжает предлагать обмен заложниками по формуле "313 на 88" человек.

Об этом член гуманитарной подгруппы ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила в социальной сети Facebook.

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"Также призываем немедленно разблокировать освобождение заложников. Уже давно завершилась верификация лиц, которые ни за какие коврижки не желают перемещаться в ОРДЛО. Верификация называлась как предпосылка освобождения, и мы апеллируем к ОБСЕ, так же призвать все стороны немедленно разблокировать процесс освобождения заложников. Уже два месяца мы ожидаем ответа РФ и контролируемых ими ОРДЛО на вполне конкретное предложение передачи 313 человек на 88 заложников, которых подтвердили в ОРДЛО. Мы также настаиваем на том, чтобы и координатор ОБСЕ занимал более активную, не наблюдательную позицию в освобождении заложников", - подчеркнула Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 13 октября председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что боевики на оккупированных территориях Донбасса содержат в заложниках 152 украинских гражданина, еще 404 считаются пропавшими без вести.